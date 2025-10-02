Agenda Plácido de Castro

Almoço residência da Sra Dagmar, ex coordenadora do Núcleo de Educação

Visita escola José Fco da Silva – diretor Márcio Bernardino- pediu apoio para fomentar a prática esportiva na escola, com reforma da quadra e construir quadra de areia.

Reunião com prefeito Camilo

Reunião com equipe do Núcleo de Educação – tratou do ‘Redação Nota Mil’

(…)

A reforma da quadra da escola de ensino fundamental José Francisco da Silva, em Plácido de Castro, será cobrada junto a secretaria de Educação. Foi o compromisso que assumiu o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior, que cumpriu agenda na região do Abunã na tarde desta sexta feira, 2 de outubro.

Nicolau visitou a unidade escolar a convite do diretor Marcio Bernardino que pediu apoio para que a praça esportiva seja revitalizada, igual a escola, que passa por reforma. O diretor disse que Nicolau é o primeiro presidente do Legislativo, na história do município, a visitar o local.

Acompanhado pelo ex- prefeito Paulinho Silva, o deputado se reuniu também com o prefeito Camilo da Silva, a quem reafirmou o interesse em estreitar parcerias entre o legislativo e a gestão municipal.

“O gesto do presidente de sair do gabinete e vir aqui fazer essa visita na nossa cidade, demonstra um respeito muito grande pela população. Agradeço e destaco a iniciativa dele em estreitar o relacionamento da Aleac com as prefeituras”, pontuou o prefeito Camilo.

Encerrando a agenda na fronteira do Brasil com a Bolívia, Nicolau Júnior visitou o Núcleo Estadual de Educação. Conversou com a equipe, coordenada pelo professor Erasmo Lessa e anunciou mais uma etapa do programa Redação Nota Mil, que vai contemplar os estudantes da zona urbana e rural, na escola Luiz Gonzaga, na Vila Capinas.

“Não bastava apenas fazer uma visita institucional. Viemos ouvir as demandas e anunciar a última a etapa desse programa que tem ofertado aulas gratuitas de redação para os estudantes de escolas públicas. Agradeço ao prefeito Camilo, ao pessoal do núcleo da educação e da escola, que além de ouvirem nossa mensagem também apresentaram demandas. Precisamos aproximar as ações do nosso mandato, mas pra isso acontecer, temos que ouvir nossa população “, disse Nicolau.

(…)