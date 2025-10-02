Por William Klismann Liberato Azevedo

TJAC – O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) empossou nesta quarta-feira (1º) 23 servidores aprovados no concurso público, entre analistas e técnicos judiciários. Eles atuarão em Rio Branco, Assis Brasil, Epitaciolândia, Feijó e Tarauacá.

Com essas nomeações, o TJAC chega a 98 servidores empossados desde o último concurso, e ainda há expectativa de convocar mais 36 candidatos, conforme edital.

A cerimônia marcou o início do Mês do Servidor e contou com transmissão ao vivo no YouTube e tradução em Libras, reunindo familiares, amigos e autoridades do Judiciário.

O presidente do TJAC, desembargador Laudivon Nogueira, destacou o compromisso institucional de “atender bem” a população, lembrando que o esforço agora também passa a ser dos novos servidores. O corregedor-geral, desembargador Nonato Maia, reforçou a missão de servir à sociedade do Acre.

Recém-empossados, Naiara Silva e Renan Matos celebraram a conquista após meses de preparação e dedicação. “É gratificante ver que todo esforço deu frutos”, disse Renan, de 22 anos.

__________________________________

Conteúdo parceiro