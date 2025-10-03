Aleac – Com a proximidade das provas do ENEM, marcadas para novembro, a equipe da Escola do Legislativo vem intensificando o programa que oferta aulas gratuitas de redação para alunos da rede pública.

O Redação Nota Mil é realizado pela Assembleia Legislativa e coordenado pelo presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior.

Nesta sexta-feira, 3 de outubro, o presidente encerrou duas etapas, uma no interior, outra na capital.

Pela manhã Nicolau Júnior entregou certificados de conclusão do curso para 200 alunos da escola cívico militar Aldacir Simões da Costa, em Senador Guiomard. Recepcionado pelo coordenador José Carlos Rodrigues e ao lado do vice prefeito Ney do Miltão, Nicolau premiou os autores das cinco melhores redações e reforçou o quanto é importante o estudo para a juventude. O deputado agradeceu a equipe escolar por abrir as portas para receber a Escola do Legislativo e compartilhou um pouco da infância, quando morava em Cruzeiro do Sul.

“Eu nunca imaginei ou coloquei como meta de vida me tornar um político, mas as coisas foram acontecendo e eu me tornei o deputado estadual mais jovem da Assembleia e também o mais votado da história política do Acre. Mas isso só aumenta minha responsabilidade de apontar e buscar melhorias pra nossa gente. Esse programa não vai conseguir atender todos nossos jovens , mas já é uma ajuda considerável para quem sonha em passar no ENEM e ingressar no ensino superior. Eu fico muito feliz quando venho participar desse momento com nossos jovens”, disse Nicolau.

Na Escola Cívico Militar o estudante Rilton Araújo da Silva foi o destaque com a melhor redação.

FESTA NO CERB

A tarde, já em Rio Branco, Nicolau Júnior se encontrou com parte dos estudantes que integram a mais antiga e mais tradicional escola pública do Acre, o CERB.

Registrado como Colégio Estadual Rio Branco, o CERB é referência na história escolar do Acre e detém a marca de ser a escola pública por onde mais já passaram alunos da rede estadual.

A solenidade de encerramento do Redação Nota Mil aconteceu no Memorial dos Autonomistas, com uma festa a parte dos alunos, que recitaram poesias, cantaram e apoiaram o pedido da direção para a reforma do teatro Beto Rocha, localizado dentro da escola.

Nicolau Júnior assumiu o compromisso de cobrar junto a Secretaria de Educação a revitalização do espaço e confessou que esperava ansioso para conhecer a turma do CERB. Lá, 120 alunos participaram da oficina de redação.

Camila Lopes alcançou a melhor nota entre os colegas e aproveitou para agradecer a ALEAC pela realização do programa.

“Eu já vinha acompanhando pela imprensa as etapas anteriores e fiquei super feliz quando soube que nós seríamos contemplados. Foi um ganho expressivo para mim particularmente porque me ajudou a melhor elaborar uma redação. Estou confiante que farei um bom ENEM, e quero agradecer ao pessoal da ALEAC por essa oportunidade “, disse a estudante.

(Aleac)

(…)