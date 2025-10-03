Entre 14 e 18 de outubro, Marechal Thaumaturgo–AC, aldeia do povo Kuntanawa na fronteira com o Peru, será palco da abertura da Copa das Árvores, torneio que une futebol indígena e sustentabilidade.
A cerimônia reunirá cerca de 800 pessoas e terá luta demonstrativa entre Bibiano Fernandes e um atleta Yanawá, plantio simbólico de sementes, apresentações de música, dança, artes indígenas e debates.
O campeonato, previsto para 2026, será anual até 2030, reunindo 16 povos indígenas e outras comunidades tradicionais em festivais culturais e feiras de produtos sustentáveis.
