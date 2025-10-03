Por Ingrid Andrade

ISE – O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto Socioeducativo (ISE), publicou nesta sexta-feira, 3, no Diário Oficial, o Edital nº 105 Sead/ISE, que convoca candidatos aprovados no concurso público do órgão para inspeção médica e entrega de documentos, etapas obrigatórias para a posse nos cargos.

A convocação atende ao Decreto nº 11.433-P, de 1º de outubro de 2025, que nomeou novos servidores para reposição do quadro efetivo do ISE. Foram chamados candidatos para os cargos de Agente Socioeducativo, Assistente Social, Psicólogo e Técnico Administrativo e Operacional – Técnico de Informática.

Os convocados deverão realizar os exames médicos e entregar os laudos na Junta Médica Oficial do Estado, até o dia 23, em Rio Branco, no Instituto de Previdência do Acre (Acreprevidencia), ou em Cruzeiro do Sul, conforme cronograma definido no edital.

Já a entrega de documentos deve ser feita até o dia 24, nos locais indicados:

Cruzeiro do Sul: Centro Socioeducativo de Cruzeiro do Sul, na Rua Pedro Teles, nº 596, bairro Manoel Terças;

Rio Branco: Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça (Cieps), na Via Verde, BR-364, Km 2, Jardim Europa.

O edital estabelece que os candidatos deverão concluir todas as etapas — inspeção médica, entrega de documentos e posse, até o dia 3 de novembro, conforme o prazo fixado no decreto de nomeação.

Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas com o Instituto Socioeducativo, pelo telefone (68) 9 9224-2327, ou a Sead, pelo e-mail concursos.gov@gmail.com.

