O Globo em 26.08 – O Ministério Público Federal (MPF) anunciou nesta segunda-feira ter enviado um ofício ao Ministério Público do Acre (MP-AC) para que o órgão atue para localizar o acervo do líder seringueiro Chico Mendes, morto em 1988. Segundo o MPF, a coletânea de itens ligados a Mendes está desaparecida desde 2019.

Na representação, o MPF pede ao MP-AC para que tome providências para localizar e preservar o acervo do seringueiro.

(…)

Grifo meu: A coletânea estava sob guarda da Biblioteca da Floresta, espaço cultural administrado pelo governo do Acre, destaque a matéria de O Globo…..É ou não é uma piada pronta.



