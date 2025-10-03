No Acre, 3,5 mil contribuintes caíram na malha fina em 2025, o que representa 3 em cada 100 declarações entregues.
-
Total de declarações apresentadas: 116.174.
-
Retidas em malha: 3.493 (3,0% do total do estado, acima da média nacional de 2,8%).
-
Distribuição das declarações retidas:
-
72,9% (2.546) com imposto a restituir.
-
25,7% (899) com imposto a pagar.
-
1,4% (48) sem imposto a pagar ou restituir.
-
Panorama nacional
Malha Fiscal IRPF 2025
-
Declarações entregues (Brasil): 45,6 milhões.
-
Retidas em malha: 3,97 milhões (8,7%).
-
Já liberadas após correção pelo próprio contribuinte: mais de 66%.
-
Ainda retidas: 1,29 milhão (2,8% do total entregue).
-
69,2% têm imposto a restituir.
-
27,9% têm imposto a pagar.
-
2,9% estão com saldo zero.
-
-
Principais motivos de retenção:
-
32,6%: despesas médicas.
-
30,8%: omissão de rendimentos.
-
16%: outras deduções.
-
15,1%: diferença no IRRF.
-
(oea com info da RF-Acre)