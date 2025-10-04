Assim, de um instante para outro, eu e Deyse resolvemos descer pro Quinari para ver a Feira deste ano.

Nunca tínhamos ido lá para ver esse evento.

Então dissemos: nós vai descer…e descemos no final desta tarde maravilhosa de sábado em Rio Branco e no Quinari…

Registramos algumas coisas…vejam…(no nosso canal no YT e no Insta oestadoacreoficial)

Arte….cultura e produção – dois artistas…Jesayas e D. Solange…

E o DNA do Quinari….’Aqui tem tudo’…uma cidadã da cidade…

Eu e Deyse ganhamos o nosso sábado…

ExpoQuinari 2025, a melhor Feira do Acre….a cidade virou um caldeirão na avenida principal…

Que surpresa agradável…

J R Braña B.

Em tempo: quer ver ao vivo, aqui…mas a transmissão só mostra rodeio…e isso não nos chama muito atenção…gostamos de gente…de pessoas…que falam, que sentem, que fazem arte….e que amam a sua terra.

Em tempo 2: e aqui na versão ‘nós vai descer’….

