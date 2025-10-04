O governo federal abriu consulta pública para um projeto que flexibiliza a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Principal mudança é que não será mais obrigatório frequentar aulas presenciais em autoescolas, permitindo estudo digital, EAD ou com instrutores autônomos credenciados.

A proposta mantém os exames teórico e prático obrigatórios, mas elimina a carga mínima de horas práticas, dando mais liberdade ao candidato.

Expectativa é reduzir custos em até 80% e ampliar o número de condutores habilitados, tornando o trânsito mais regularizado e seguro.

As mudanças valem para as categorias A e B e também preveem facilitação para C, D e E (carga e transporte de passageiros), com procedimentos mais ágeis e menos burocráticos.

Segundo o Ministério dos Transportes, atualmente 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação.

O modelo se inspira em países como EUA, Canadá, Japão e Uruguai, onde a formação é flexível, centrada na autonomia do cidadão, e garante qualidade com exames finais obrigatórios.

(OEstadoAcre.com)

________________________