Por Lilia Camargo

Sesacre – O Acre está entre os quatro estados do país que implantaram a Navegação do Cuidado, iniciativa que transforma o atendimento aos pacientes com câncer no Sistema Único de Saúde. O modelo foi destaque no 1º Congresso Nacional do Navega SUS, realizado em Brasília, com a presença da coordenadora do programa Agora Tem Especialista (ATE), Érika Oliveira.

Com apenas três meses de funcionamento, o projeto já soma 6 mil atendimentos e atua no Complexo Regulador, Cecon e Fundhacre. O enfermeiro navegador acompanha cada caso, orienta o paciente e assegura o início do tratamento oncológico em até 30 dias.

“A navegação evita que o paciente se perca na rede e garante acesso rápido e claro ao tratamento”, explicou Érika.

Para a secretária de Saúde em exercício, Ana Cristina Moraes, a iniciativa “marca um avanço histórico na saúde do Acre, com atendimento mais humano, eficiente e resolutivo”.

