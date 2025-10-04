O Globo – O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou neste sábado que a pasta está ampliando o estoque de antídotos para o tratamento imediato de casos de intoxicação por metanol. Ainda assim, ele pediu que os brasileiros evitem consumir bebidas alcoólicas, especialmente as destiladas.

— Quero dar uma recomendação para a população como um todo, e dou como ministro da Saúde e como médico: nesse momento, evite ingerir bebidas destiladas, sobretudo aquelas em que a garrafa é feita com a rosca. Até agora, o que foi identificado é a presença desse crime em garrafas de bebidas destiladas feitas com a rosca. Estamos falando de um produto que é de lazer, não é um produto da cesta básica alimentar — afirmou

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha anunciou na manhã deste sábado (5) a compra de antídotos para o tratamento de pessoas intoxicadas por metanol após a ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. Ele concedeu coletiva de imprensa em Teresina, no Piauí.

(…)