O portal Research.com divulgou o novo ranking mundial dos 100 mil cientistas mais influentes, baseado em dados da base Scopus e indicadores de citações padronizadas. A lista, elaborada pelo professor John P. A. Ioannidis (Universidade de Stanford), está em sua oitava edição e avalia tanto o impacto acumulado ao longo da carreira quanto os resultados de 2024.

A Fiocruz emplacou 45 pesquisadores entre os mais destacados do mundo, em seis áreas: Biologia e Bioquímica, Ciência Animal e Veterinária, Ciências Humanas e Sociais, Imunologia, Medicina e Microbiologia. O reconhecimento abrange cientistas de oito unidades da instituição, entre elas a Ensp, o IOC, o Icict e as regionais da Bahia, Minas, Pernambuco e Rondônia.

Entre os destaques nacionais, oito nomes da Fiocruz figuram no Top 10 em três categorias. Na Ciência Animal e Veterinária, Filipe Dantas-Torres (Fiocruz Pernambuco) ficou em 2º lugar. Em Ciências Sociais e Humanas, Mauricio Lima Barreto (Fiocruz Bahia) aparece em 3º. Na Imunologia, Patrícia T. Bozza (IOC/Fiocruz) ocupa a 6ª posição.

Alguns pesquisadores se destacaram em duas áreas simultaneamente. É o caso de Patrícia T. Bozza, 5ª em Imunologia e 32ª em Medicina; Mauricio Lima Barreto, 3º em Ciências Sociais e 23º em Medicina; e Rodrigo Correa-Oliveira (Fiocruz Minas), 7º em Imunologia e 49º em Microbiologia.

O índice usado para o ranking, o c-score, foca no impacto científico medido por citações, atribuindo diferentes pesos conforme a posição do pesquisador nas publicações (autor único, primeiro ou último autor). O banco de dados é público e pode ser consultado no site do Research.com.

(Com informações AFN)

