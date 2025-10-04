Por Lilian Camargo
GdA – Entre 2023 e 2025, o Acre notificou 391 casos de câncer de mama, majoritariamente em mulheres. Apenas em 2025, até 1º de outubro, foram 115 registros. A doença segue como a mais incidente entre mulheres no Brasil e no mundo, embora também atinja homens em menor número.
O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura, e o SUS passou a ofertar mamografias a partir dos 40 anos, ampliando o acesso antes restrito à faixa de 50 a 69 anos. No Acre, o exame pode ser solicitado nas Unidades Básicas de Saúde, com encaminhamento para o Cecon em Rio Branco.
Especialistas reforçam: autoexame, consultas médicas e hábitos saudáveis são medidas essenciais de prevenção. O Outubro Rosa é um chamado à atenção e ao cuidado contínuo com a saúde.
