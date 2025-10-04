Por Marcelo Torres

PCAC– O GdA, por meio da Polícia Civil, promoveu neste sábado (4) mais uma edição do programa Juntos pelo Acre, atendendo moradores dos bairros Vila Acre e Benfica, em Rio Branco. A ação ocorreu na Escola Estadual Leôncio de Carvalho, com serviços de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Foram 140 atendimentos realizados pelo Instituto de Identificação, que destacou a importância de aproximar o poder público das comunidades e garantir acesso rápido a documentos essenciais. Autoridades como a vice-governadora e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, acompanharam as atividades.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, reforçou que a instituição busca estar próxima da população também como promotora de cidadania. A iniciativa integra o esforço do governo em oferecer serviços básicos de forma descentralizada, ampliando inclusão e fortalecendo direitos.

