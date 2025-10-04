EBC – O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) lança, na próxima quarta-feira (08), o programa Mercado do Povo, iniciativa coordenada pela Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial (SDR). O programa vai apoiar agricultores familiares e pequenos produtores, além de ampliar o acesso da população a espaços modernos e adequados de comercialização.

A ação prevê a instalação de mercados municipais modulares em diferentes regiões do país, com foco em municípios que enfrentam maior vulnerabilidade socioeconômica e déficit de infraestrutura. As novas estruturas vão dinamizar a economia local, fortalecer arranjos produtivos regionais e gerar emprego e renda.

O evento contará com a presença do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, além de autoridades federais e municipais.

Grifo meu: atenção, Sena!, Prefeitura!…A cidade precisa de um mercado à altura da história de 121 anos da cidade…que tal ir atrás de recursos para refazer o antigo mercado da Pe. Egídio…Sena atende os critérios acima citados pelo MIDR.

Grifo meu 2: uma pessoa específica na prefeitura de Sena tem que ficar 24 horas de olho nos projetos/recursos do governo federal para municípios(nas áreas de economia, cultura, esportes, tecnologia, ações sociais etc…)…projeto de 50, 100 e R$ 200 mil existem aos montes….não pode priorizar só projetos de milhões e milhões…

J R Braña B.

