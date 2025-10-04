E volta o empresário-herdeiro com sua surrada cantilena… e sou obrigado a responder depois do print….
..E só não fez mais porque o Estado – no sentido real – sempre foi capturado pela burguesia local, que se apropriou da máquina pública em benefício próprio.
E é assim ao nível nacional.
E por que é assim?
Porque o Estado capitalista funciona desse jeito….para favorecer a burguesia.
Não serve para favorecer a maioria da população…
Por isso o Acre não tem rodovia decente, não tem ferrovias, nem escolas públicas de primeira linha, nem saúde da melhor qualidade…não tem seque esgoto universal…
Mas mesmo capenga, sequestrado pela burguesia (mercado e grandes empresas) ainda é o Estado que faz no Acre e no Brasil…
Imagina um Estado livre da burguesia?
Imagine…
Por isso é preciso mudar esse modelo.
J Braña B.
(…)
