E volta o empresário-herdeiro com sua surrada cantilena… e sou obrigado a responder depois do print….

..E só não fez mais porque o Estado – no sentido real – sempre foi capturado pela burguesia local, que se apropriou da máquina pública em benefício próprio.

E é assim ao nível nacional.

E por que é assim?

Porque o Estado capitalista funciona desse jeito….para favorecer a burguesia.

Não serve para favorecer a maioria da população…

Por isso o Acre não tem rodovia decente, não tem ferrovias, nem escolas públicas de primeira linha, nem saúde da melhor qualidade…não tem seque esgoto universal…

Mas mesmo capenga, sequestrado pela burguesia (mercado e grandes empresas) ainda é o Estado que faz no Acre e no Brasil…

Imagina um Estado livre da burguesia?

Imagine…

Por isso é preciso mudar esse modelo.

J Braña B.

(…)