Ufac – Alunos e professores do curso de Geografia da Ufac iniciaram, nesta semana, a 6ª Expedição Geográfica. A viagem, de 25 dias, segue de Rio Branco até João Pessoa–PB, em ônibus fretado pela universidade.

O trajeto prevê paradas em Porto Velho, Vilhena–RO, Chapada dos Guimarães–MT, Belo Horizonte e Ouro Preto–MG, além da Bahia.

Estão programados trabalhos de campo, visitas técnicas e atividades em universidades, incluindo estudos em áreas afetadas pelo rompimento da barragem de Brumadinho.

A expedição é coordenada pelo professor Waldemir Lima e integra a formação acadêmica, ao colocar em prática conteúdos trabalhados em sala de aula.

