O Globo – O governo de Donald Trump avalia oferecer um socorro de US$ 10 bilhões ou mais ao setor agrícola americano. O motivo seriam os impactos da guerra tarifária deflagrada pela Casa Branca.
Recursos seriam destinados principalmente aos produtores de soja. As vendas do produto para a China este ano despencaram.
Grifo meu: um truque com ajuda da mídia: no dia que retirou algumas tarifas dos produtos do Brasil foi o dia em que sanções contra o ministro Xandão foram anunciadas….óbvio: para a notícia da sanção abafar a notícia do recuo nas tarifas contra o Brasil….percebe?
