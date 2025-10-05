Por Luiz Cordeiro

Secom – A primeira noite do Festival da Macaxeira e Agronegócio 2025, neste fim de semana, em Rio Branco, foi marcada por emoção e participação popular. O destaque ficou para o concurso da Rainha da Produção, que homenageia a mulher trabalhadora do campo.

A vencedora foi Ana Gabrielly Nunes, 21 anos, premiada com R$ 5 mil. Em segundo lugar ficou Lunayra Fernandes (R$ 3 mil), seguida por Evelyn Ferreira, Ana Cristina e Juliana Batista, que também receberam prêmios.

“Graças a Deus deu tudo certo, estou muito feliz”, disse Ana Gabrielly, emocionada.

A presidente da Acisa, Patrícia Dossa, destacou o sucesso do evento e a parceria com a Prefeitura:

“Esse concurso já faz parte da história do Festival da Macaxeira e estará presente em outras edições.”

Encerrando a noite, o público acompanhou o Festival de Música Gospel, nova atração do evento. A banda Melodia foi a grande vencedora, com prêmio de R$ 5 mil, e a melhor torcida levou um garrote e um dia de lazer.

Segundo o secretário de Comunicação, Ailton Oliveira, a inclusão da música gospel atendeu a uma orientação do prefeito Tião Bocalom, que quis abrir espaço ao público cristão.

“O festival também é um momento de fé e esperança”, afirmou o pastor Celso Costa.

O Festival da Macaxeira 2025 segue com programação variada, celebrando a produção rural, a cultura popular e a união das famílias acreanas.

