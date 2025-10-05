Por Clícia Araújo

SEE – O GdA, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), promoveu neste sábado, 4, o Aulão de Redação do programa Pré-Enem Legal, no auditório da Escola Jovem Boa União, em Rio Branco, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Participaram alunos da própria unidade e da Escola Tancredo de Almeida Neves.

O encontro teve foco exclusivo na produção textual, com análise de redações nota mil e dicas práticas para aprimorar a escrita. “Queremos que os estudantes compreendam o que fazer e o que evitar, para alcançar notas acima de 900, quem sabe até a primeira redação mil do estado”, destacou o professor Humberto Miranda, chefe da Divisão do Pré-Enem.

Estudantes relataram a importância da iniciativa para ampliar conhecimentos e reduzir a ansiedade antes da prova. Para Ana Gabriely da Silva, da Escola Jovem Boa União, aulões como esse “são fundamentais para conciliar os estudos regulares e a preparação para o Enem”. Gabriel de Melo, da Escola Tancredo Neves, destacou o reforço na argumentação e no repertório.

O ciclo de aulões segue durante todo o mês de outubro, abordando diferentes áreas do conhecimento, sempre de forma presencial e on-line.

______________________________