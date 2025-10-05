Coluna de domingo…
Coluna de domingo…
Por Clícia Araújo SEE - O GdA, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), promoveu neste sábado, 4,...
Assim, de um instante para outro, eu e Deyse resolvemos descer pro Quinari para ver a Feira deste ano. Nunca...
Por Lilian Camargo GdA - Entre 2023 e 2025, o Acre notificou 391 casos de câncer de mama, majoritariamente em...
Por Marcelo Torres PCAC- O GdA, por meio da Polícia Civil, promoveu neste sábado (4) mais uma edição do programa...
EBC - O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) lança, na próxima quarta-feira (08), o programa Mercado do...
