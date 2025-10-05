O ginasta Guilherme Augusto, de 20 anos, morreu neste fim de semana, após um acidente de moto em São Paulo. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) e pelo Clube Pinheiros, onde o atleta treinava.
Guilherme colecionava títulos expressivos no cenário juvenil: foi campeão do Pan-Americano, dos Jogos Sul-Americanos, do Campeonato Sul-Americano e conquistou cinco vezes o Campeonato Brasileiro.
Em nota, a CBG manifestou pesar e solidariedade à família e à comunidade da ginástica. O Pinheiros também destacou a dedicação do atleta, lembrando-o como “uma das grandes promessas do esporte brasileiro”.
O velório acontece neste domingo (5) em Guarulhos, com sepultamento às 15h30 no Cemitério Primavera.
(Com informações da CGB)
