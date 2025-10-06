Por Agnes Cavalcanti

Fundhacre – O Acre está entre os primeiros estados brasileiros a receber o etanol farmacêutico, usado no tratamento de intoxicações por metanol — substância presente em bebidas alcoólicas adulteradas. O medicamento deve chegar até o fim da próxima semana, conforme anunciou neste domingo (5) o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Das 700 doses enviadas aos estados, 30 serão destinadas à Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, referência no atendimento a casos graves. A unidade foi priorizada após receber uma paciente de Rondônia com suspeita de intoxicação. A jovem, de 24 anos, está em estado gravíssimo, aguardando transplante hepático.

Apesar do caso em investigação, a secretária de Saúde em exercício, Ana Cristina Moraes, informou que o Acre não registra, até o momento, nenhum caso local confirmado. “Estamos em uma região estratégica e precisamos estar preparados”, afirmou.

A presidente da Fundhacre, Soron Steiner, destacou o empenho das equipes: “Agimos rapidamente para garantir o envio do antídoto. É uma situação que exige planejamento e dedicação.”

Conforme o Ministério da Saúde, o Brasil registra 127 notificações de intoxicação por metanol — 11 confirmadas e 116 em investigação. Há 12 mortes sob apuração, a maioria em São Paulo.

