Aleac – A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) passa a receber, a partir desta terça-feira (07), a exposição “O feminicídio é evitável”, uma ação conjunta entre o Parlamento acreano e o Ministério Público do Estado (MPAC). A mostra integra a campanha de mesmo nome, que vem sendo realizada desde agosto em diversos espaços públicos e agora chega à sede do Legislativo estadual.

A iniciativa apresenta representações de mulheres acreanas que foram vítimas de feminicídio, acompanhadas de informações sobre suas histórias e contextos de vida. O objetivo é sensibilizar a população sobre a gravidade da violência de gênero e reforçar que esses crimes poderiam ter sido evitados com apoio, acolhimento e proteção adequados.

Segundo a procuradora de Justiça Patrícia de Amorim Rêgo, coordenadora-geral do Centro de Atendimento à Vítima (CAV/MPAC), o projeto busca resgatar a memória dessas mulheres e chamar atenção para a importância de fortalecer a rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar.

Para o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior (PP), a presença da exposição no Legislativo reforça o compromisso da Casa com a defesa da vida e dos direitos das mulheres. Ele destacou que a parceria com o Ministério Público demonstra a união entre instituições em torno de uma pauta essencial para a sociedade acreana.

A mostra ficará disponível ao público durante toda a semana, em pontos estratégicos da Aleac, como o Salão Azul e o hall de entrada.

(Andressa Oliveira/ Agência Aleac)

