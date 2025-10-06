Por Gleydison Meirelles

PMRB – O concurso da maior e mais pesada macaxeira foi o destaque da segunda edição do Festival da Macaxeira, realizado neste fim de semana, no Horto Florestal, que recebeu centenas de visitantes e produtores da região.

O vencedor foi José Ferreira dos Santos, o “Ferreirinha”, morador do seringal Catuaba, em Belo Jardim. Sua macaxeira pesou 11,16 kg, garantindo o prêmio de R$ 5 mil. O segundo e terceiro lugares receberam R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

Bicampeão do concurso, Ferreirinha destacou o apoio da prefeitura e o potencial agrícola da região: “Somos abençoados, temos uma terra boa e a natureza que nos presenteia. Além disso, contamos com adubo, calcário, assistência técnica e transporte gratuito”, disse, ressaltando a importância das políticas de incentivo à agricultura familiar e à valorização dos produtores locais.

