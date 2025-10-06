Por Daniella Almeida

EBC – O Ministério da Saúde informou neste domingo (5) que o Brasil registra 209 casos em investigação de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas. Há 16 confirmações, sendo 14 em São Paulo e 2 no Paraná. Ao todo, 13 estados notificaram ocorrências, com destaque para São Paulo, que concentra a maioria das suspeitas.

O país soma 15 mortes, duas delas confirmadas em São Paulo e as demais em apuração. Os óbitos foram registrados em São Paulo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Ceará.

Diante da gravidade, o Ministério iniciou a distribuição emergencial de etanol farmacêutico, antídoto usado no tratamento de intoxicações por metanol. Nesta primeira remessa, 580 ampolas foram enviadas a Pernambuco, Paraná, Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul.

A intoxicação por metanol é uma emergência médica grave, que pode causar cegueira e morte. Entre os sintomas mais comuns estão visões turva, náuseas, vômitos, dores abdominais e sudorese intensa.

O Ministério orienta que, em caso de suspeita, a pessoa procure imediatamente atendimento médico e acione o Disque-Intoxicação (0800 722 6001) ou o Centro de Controle de Intoxicações (0800 771 3733).

