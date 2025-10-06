Por Marcelo Torres

PCAC – Neste domingo (5), Cruzeiro do Sul sediou a Corrida da Polícia Civil – Edição Cruzeiro do Sul, promovida pela Polícia Civil do Acre em comemoração ao Dia do Policial Civil Acreano, celebrado em 19 de julho. A competição reuniu 670 participantes, entre atletas profissionais, amadores e 200 policiais civis de várias regiões do estado.

Com percursos de 5 e 10 quilômetros, os corredores largaram da Arena do Juruá. O trajeto menor seguiu até o Igarapé Preto, enquanto o de 10 km estendeu-se até o aeroporto da cidade, ambos com retorno ao ponto inicial.

O delegado-geral José Henrique Maciel participou da prova e destacou a importância do evento:

— A corrida é mais do que uma competição, é um momento de união, superação e reconhecimento do trabalho dos nossos policiais, afirmou.

A programação encerrou com entrega de medalhas, troféus e homenagens aos destaques da corrida, reforçando o compromisso da Polícia Civil com a promoção da saúde e a aproximação com a comunidade acreana.

