Por Vanessa Pimentel

DPE – Neste final de semana, a Defensoria Pública do Acre e a Ufac foram até a Aldeia Campinas Katukina, em Cruzeiro do Sul, pra ouvir o povo Noke Koi.

Visita teve roda de conversa, troca de ideias e apresentações culturais.

O pajé Metsa Varinawa recebeu o grupo e falou sobre os desafios da comunidade, como educação, registro civil e proteção das tradições.

A parceria com a Ufac vai virar um projeto de extensão, em que alunos de Direito vão ajudar a encaminhar demandas da aldeia pra Defensoria.

Ideia é aproximar o ensino jurídico da realidade das comunidades e formar profissionais mais humanos e preparados.

