O superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, realizou uma viagem de quatro dias para fiscalizar as obras de recuperação da BR-364, reunindo-se com engenheiros e gestores em Feijó para tratar de ajustes técnicos e do rigor na execução dos contratos entre o Rio Caeté e Tarauacá.
De volta a Rio Branco, Araújo reuniu-se com a diretoria do Deracre e confirmou que, com recursos garantidos pelo presidente Lula, o DNIT construirá o novo Porto Fluvial de Cruzeiro do Sul, antiga reivindicação do Estado.
Outra medida anunciada foi a ampliação para 24 horas do funcionamento da Balança Rodoviária do Bujari, com o objetivo de preservar a rodovia durante o período chuvoso.
O equipamento será transferido posteriormente para uma área próxima a Sena Madureira.
Segundo Ricardo Araújo, os ajustes visam garantir segurança aos usuários e reduzir danos provocados pelas chuvas, especialmente em trechos críticos e na Ponte do Rio Caeté, que passará por recuperação ainda neste inverno.
Imagens cedidas a oestadoacre pelo DNiT
Ponte Caeté..
Balança do Bujari
BR-364
Troca de solo
Licitação do Porto Fluvial de Cz do Sul autorizado
Pauta….BR-364
Ponte em Tarauacá
Ricardo Araújo, DNiT…
(…)