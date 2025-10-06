Do DNiT a oestadoacre

O superintendente do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, realizou uma viagem de quatro dias para fiscalizar as obras de recuperação da BR-364, reunindo-se com engenheiros e gestores em Feijó para tratar de ajustes técnicos e do rigor na execução dos contratos entre o Rio Caeté e Tarauacá.

De volta a Rio Branco, Araújo reuniu-se com a diretoria do Deracre e confirmou que, com recursos garantidos pelo presidente Lula, o DNIT construirá o novo Porto Fluvial de Cruzeiro do Sul, antiga reivindicação do Estado.

Outra medida anunciada foi a ampliação para 24 horas do funcionamento da Balança Rodoviária do Bujari, com o objetivo de preservar a rodovia durante o período chuvoso.

O equipamento será transferido posteriormente para uma área próxima a Sena Madureira.

Segundo Ricardo Araújo, os ajustes visam garantir segurança aos usuários e reduzir danos provocados pelas chuvas, especialmente em trechos críticos e na Ponte do Rio Caeté, que passará por recuperação ainda neste inverno.

Imagens cedidas a oestadoacre pelo DNiT

Ponte Caeté..

Balança do Bujari

BR-364

Troca de solo

Licitação do Porto Fluvial de Cz do Sul autorizado

Pauta….BR-364

Ponte em Tarauacá

Ricardo Araújo, DNiT…

(…)