Por Ana Thaís Cordeiro

ANA – O GdA reabriu o prazo de inscrições para entidades interessadas em integrar o Conselho Estadual de Meio Ambiente e Florestas (Cemaf). O novo período, de 15 dias úteis a partir desta segunda-feira (6), foi divulgado no Diário Oficial.

Podem participar instituições do setor produtivo, ONGs ambientais ou sociais e comunidades tradicionais — indígenas, ribeirinhas ou outras. As vagas são para representantes titulares e suplentes que atuarão nas discussões e deliberações sobre políticas ambientais do Estado.

Segundo a secretária adjunta da Sema, Renata Souza, a reabertura busca “ampliar a participação da sociedade e fortalecer o diálogo na gestão ambiental”. Inscrições podem ser feitas por e-mail (cemaf.sema@gmail.com) ou presencialmente na sede da Sema, na Rua Benjamin Constant, n.º 856, Centro de Rio Branco, das 8h às 13h30.

Documentos já enviados continuam válidos, mas podem ser complementados se necessário.

O Cemaf, criado pela Lei n.º 3.595/2019, atua como órgão deliberativo e normativo do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Floresta (Sismaf), responsável por integrar governo e sociedade nas decisões sobre o uso sustentável dos recursos naturais.

