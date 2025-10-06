TRE – A campanha de biometria promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) tem atraído tanto eleitores antigos quanto jovens que se preparam para votar pela primeira vez. No fim de semana, o ponto de atendimento instalado no Via Verde Shopping recebeu dezenas de pessoas que aproveitaram o passeio para regularizar o título, emitir a primeira via ou realizar o cadastro biométrico.

Entre os visitantes, estiveram a presidente do TRE-AC, desembargadora Waldirene Cordeiro, e o vice-presidente e corregedor eleitoral, Lois Arruda, que acompanharam os atendimentos e conversaram com o público.

O momento ganhou um tom simbólico quando o filho do vice-presidente, Lucas Arruda, de 16 anos, tirou seu primeiro título de eleitor. Assim como ele, a estudante Marcelly Silva, de 15, antecipou o cadastro para garantir o direito ao voto nas Eleições 2026.

Para a presidente do TRE-AC, a adesão da juventude é um sinal de esperança. “Ver jovens participando e entendendo o valor do voto mostra que estamos construindo uma democracia mais consciente e participativa”, afirmou.

O ponto de atendimento segue aberto até terça-feira (7), das 12h às 20h, na Faculdade Unama, reforçando o compromisso do tribunal com uma eleição mais segura, ágil e confiável.

