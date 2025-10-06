A Sesacre notificou nesta segunda-feira (6) o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no Acre. O paciente, um homem de 29 anos de Rio Branco, apresentou dor de cabeça forte, tontura, vômitos, dor abdominal e desmaio após consumir bebida destilada no dia 5 de outubro.

Ele buscou atendimento na UPA do 2º Distrito e foi transferido para o HUERB, onde segue sob cuidados médicos.

O caso acende alerta, enquanto outra paciente de Rondônia está em estado grave na UTI da Fundhacre, com suspeita de intoxicação por metanol.

Para reforçar o atendimento, a Sesacre recebeu 30 doses emergenciais de etanol farmacêutico, usado como antídoto para intoxicação por metanol, enviadas pelo Ministério da Saúde.

________________________