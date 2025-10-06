Por André Araújo

Agência de notícias do Acre – O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon) intensificou suas atividades educativas no fim de semana, com ações em Rio Branco e Senador Guiomard. Na Expoquinari, equipes do órgão realizaram atendimentos e distribuíram exemplares do Código de Defesa do Consumidor, orientando fornecedor e visitantes sobre direitos e deveres nas relações comerciais.

Segundo Sérgio Garcia, chefe da Divisão de Educação do Procon, a iniciativa tem sido bem recebida. “As orientações práticas ajudam a prevenir conflitos e fortalecem a confiança entre quem vende e quem compra”, destacou.

Em Rio Branco, a equipe participou do programa Juntos pelo Acre, na Vila Acre, levando dinâmicas e rodas de conversa sobre consumo consciente. A diretora administrativa, Camila Machado, reforçou que qualquer instituição pode solicitar as atividades de educação para o consumo. “Nosso objetivo é ampliar o conhecimento e fortalecer a cidadania em todos os espaços”, afirmou.

O Procon do Acre atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, na Avenida Nações Unidas, 2870, Bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Contatos podem ser feitos pelo número 151, pelo WhatsApp (68) 3223-7000 ou pelo e-mail procon.acre@ac.gov.br.

