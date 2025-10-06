Nesta segunda-feira (6/10), Donald Trump ligou para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e retomou o diálogo direto entre Brasil e Estados Unidos. A conversa durou 30 minutos, abordando comércio, tarifas e questões bilaterais.

Lula aproveitou para pedir a retirada da sobretaxa de 40% sobre produtos brasileiros e ajustes em restrições a autoridades do país. Trump delegou a continuidade das negociações ao secretário de Estado Marco Rubio, que trabalhará em conjunto com Alckmin, Mauro Vieira e Fernando Haddad.

Os presidentes também combinaram encontros futuros, incluindo a Cúpula da Asean na Malásia e a COP30 em Belém, mantendo a comunicação direta aberta para próximos contatos.

