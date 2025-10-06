Apesar das tentativas do Eduardo B******** e dos falsos patriotas de atrapalhar, Donald Trump telefonou pra o Lula nesta segunda-feira (6/10) e retomou o diálogo direto com o Brasil.

30 minutos sobre comércio, tarifas e próximos encontros.

Lula pediu a retirada da sobretaxa de 40% sobre produtos brasileiros e ajustes em restrições a autoridades do país.

Trump passou a negociação para o secretário de Estado Marco Rubio, que seguirá tratando com Alckmin, Haddad e Mauro Vieira.

Os presidentes também combinaram encontros futuros, incluindo a Cúpula da Asean e a COP30 em Belém, reforçando que a comunicação direta permanece aberta — e que o Brasil segue no controle da pauta.

Em tempo: o Trump nunca telefonou pra o Bolsonaro.

Por Maria Almeida

