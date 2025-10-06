G1 – O dólar fechou em queda de 0,47% nesta segunda-feira (6), cotado a R$ 5,3107. O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, recuou 0,41%, aos 143.608 pontos.
Os investidores reagiram à conversa entre os presidentes Lula (PT) e Donald Trump — que foi considerada positiva pelo governo brasileiro. Além disso, seguiram de olho nas tensões fiscais nos Estados Unidos. No Brasil, dados econômicos e falas de autoridades influenciaram o cenário.
(…)
Grifo meu: não levo nada disso a sério…pois o mercado só vive de especulação e ganhar dinheiro às custas do país…
J R Braña B.
(..)