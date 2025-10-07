Por Gleydison Meirelles

Secom – O Festival da Macaxeira e Agronegócio bateu recorde de público — cerca de 50 mil pessoas passaram pelo Horto Florestal nos três dias de evento.

O momento mais marcante foi o sorteio da Honda Pop 100, que saiu pra Dona Zilene, moradora de Cruzeiro do Sul. Ela está em Rio Branco acompanhando a filha em tratamento médico e colocou o nome do neto, Pedro Emanuel, no cupom.

A história emocionou o prefeito Tião Bocalom e a presidente da Acisa, Patrícia Dossa, que destacaram o simbolismo do prêmio e o sucesso da festa.

Com tanta energia positiva e aprovação do público, o Horto Florestal agora é o endereço fixo do festival.

____________________