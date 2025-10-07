Mais uma sessão que não acaba bem em Sena Madureira.

Dois vereadores quase vão às vias de fato…

…Após acusações de lado a lado…

Veja o resumo da confusão e depois tem o Grifo Meu(GM).

(…)

Grifo meu: não ajuda em nada a cidade de Sena….políticos após se elegerem passam a se comportar com independência própria…de forma individual….não é assim nem deve ser assim…não compreendem que foram eleitos por um coletivo…mas levam seus mandatos como se fossem seus…não são seus os mandatos…são de quem os elegeu…por isso é preciso mudar a configuração política no país…e o voto passar a ser em lista, em programas partidários, em ideologia…como não há programa nem ideologia o político eleito se comporta como ele bem entende….isso vale para a Câmara de Sena e para a bancada do 7 a 1 do Acre…que se comporta também como se os mandatos fossem individuais, deles e pronto.

J R Braña B.

(…)

Em tempo: assista à sessão abaixo…

(…)