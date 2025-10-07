O GdA informou que foi notificado, nesta segunda (6), o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol no estado.



Segundo a Secretaria de Saúde (Sesacre), a notificação é apenas parte do protocolo de vigilância — ainda não há confirmação.

O caso envolve um homem de 29 anos, morador de Rio Branco, que teria ingerido uma bebida destilada no domingo (5) e, pouco depois, apresentou sintomas como dor de cabeça intensa, tontura, vômitos e desmaio.



Ele foi atendido na UPA do 2º Distrito e transferido para o Pronto-Socorro, onde permanece em observação.

A Sesacre acompanha o caso e realiza investigações para identificar a possível origem do produto e evitar novos episódios.

Nota pública sobre caso suspeito de intoxicação exógena por metanol no Acre

É importante esclarecer que notificação não significa confirmação. Trata-se de uma etapa obrigatória do processo de vigilância em saúde, que visa identificar e acompanhar possíveis casos suspeitos. Cabe à Vigilância Epidemiológica e à Sesacre investigar cada ocorrência e notificar o sistema de saúde, garantindo a adoção das medidas adequadas de prevenção e controle.

O caso em questão refere-se a um paciente do sexo masculino, de 29 anos, residente na capital. Segundo informações, o paciente consumiu bebida destilada no domingo, 5 de outubro e, no mesmo dia, apresentou sintomas como cefaleia (dor de cabeça) intensa, tontura, vômitos, dor abdominal e episódio de desmaio.

O paciente procurou atendimento na UPA do 2º Distrito na segunda-feira, 6, e na mesma data foi transferido para o Pronto-Socorro, onde permanece em observação.

A Sesacre segue acompanhando o caso, e medidas de vigilância epidemiológica estão sendo adotadas para investigar a possível origem do agente tóxico e prevenir novos casos.

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon

Secretário de Estado de Saúde do Acre

