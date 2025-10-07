Por Karoline Oliveira

Sete – Durante o 39º Encontro Nacional de Pós-Graduação em Letras e Linguística (Enanpoll), realizado na Ufac entre 1º e 3 de outubro, 61 artesãos acreanos faturaram cerca de R$ 45,8 mil. A participação foi organizada pela Casa do Artesanato Acreano, ligada à Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com os organizadores do evento.

Foram 35 mulheres, 24 homens e dois empreendimentos locais expondo peças inspiradas na cultura da floresta — e a aceitação do público foi excelente. Segundo a coordenadora da Casa do Artesanato, Risoleta Queiroz, a ação ajudou a dar visibilidade ao trabalho dos artesãos e fortalecer a economia criativa do estado.

A professora Tania Romero, da Universidade Federal de Lavras–MG, foi uma das visitantes que se encantou com o estande. “Comprei um colar leve, colorido e lindo — uma lembrança maravilhosa do Acre”, contou.

O secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, destacou que o artesanato acreano vem ganhando espaço em feiras e eventos por todo o país: “Nossos artesãos são talentosos, misturam cores e técnicas da floresta. É gratificante ver esse reconhecimento crescendo ano após ano.”

