Por Luana Lins

GdA – A Fundhacre realizou, nesta segunda-feira (6), uma cirurgia inédita no Acre: a correção de um aneurisma de aorta abdominal com mais de dez centímetros — o maior já registrado no estado. O paciente, de 63 anos, foi operado pelos cirurgiões vasculares José Augusto e Rodrigo Mariano, com o apoio da equipe do centro cirúrgico da instituição, em Rio Branco.

O aneurisma, uma dilatação perigosa da principal artéria do corpo humano, representava risco extremo de rompimento. Pela gravidade do caso, a equipe optou pela técnica aberta, uma cirurgia mais demorada e complexa, que exigiu cerca de cinco horas de trabalho contínuo.

“O aneurisma é uma doença silenciosa, mas que pode ser prevenida com hábitos simples — controlar a pressão e evitar o cigarro são medidas que salvam vidas”, destacou o cirurgião Rodrigo Mariano. Ele lembrou ainda que parentes de primeiro grau devem fazer exames de rotina, já que a condição pode ter origem familiar.

Para o cirurgião José Augusto, o pós-operatório é tão importante quanto o procedimento: “Os primeiros dias são críticos. O paciente fica na UTI, sob vigilância total. Com o tratamento correto, ele pode se recuperar e voltar à rotina normalmente.”

O paciente segue internado na UTI da Fundhacre, em recuperação e sob acompanhamento da equipe multiprofissional.

