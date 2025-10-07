Rodrigo Souza Santos, biólogo

Embrapa – Um estudo realizado pela Embrapa Acre em lavouras de soja e áreas florestais vizinhas identificou a presença expressiva de insetos do grupo dos crisopídeos, conhecidos popularmente como “bichos-lixeiros”. A pesquisa utilizou armadilhas do tipo Malaise, que capturam insetos em voo e permitem analisar a diversidade de espécies presentes nos dois ambientes.

Entre os exemplares coletados, a espécie Ceraeochrysa cubana foi a mais abundante, representando mais de 70% dos crisopídeos registrados. Essa predominância demonstra a ampla adaptação da espécie tanto em áreas agrícolas quanto em ambientes naturais, além do seu potencial para programas de manejo integrado de pragas.

As larvas da C. cubana são predadoras de pulgões, cochonilhas, moscas-brancas, ácaros e ovos de lagartas, contribuindo para o controle biológico das principais pragas da soja. Já os adultos alimentam-se de néctar e pólen, mantendo o ciclo reprodutivo e a dispersão da espécie.

A presença desses inimigos naturais é estratégica para reduzir o uso de inseticidas, diminuir custos de produção e preservar o equilíbrio ambiental. O estudo também reforça a importância de conservar fragmentos florestais próximos às lavouras, que servem como refúgio e fonte de repovoamento para espécies benéficas.

Os resultados destacam a relevância do monitoramento da fauna de insetos nas áreas agrícolas e evidenciam como o manejo sustentável pode integrar produtividade e conservação.

