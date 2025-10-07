O Ministério Público do Acre recomendou que a Prefeitura de Brasileia e o Imac adotem medidas para corrigir problemas no Cemitério São João Batista.

Um relatório técnico apontou falhas que podem causar contaminação do solo, da água e do ar pelo necro chorume — líquido da decomposição de corpos.



Entre as ações exigidas estão a criação de um plano com cronograma detalhado e a fiscalização das adequações.

Caso não cumpram, as instituições podem sofrer sanções. O prazo para manifestação é de 10 dias úteis.

