Por William Klismann Liberato Azevedo

TJAC – De 7 a 9 de outubro, a Escola do Poder Judiciário do Acre (Esjud) sedia o Curso de Formação sobre Grupos Reflexivos para Autores de Violência Doméstica. A iniciativa é da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (siv/TJACCo), em parceria com a Esjud.

A abertura ocorreu nesta terça-feira (7), com a presença de servidores do Judiciário acreano e profissionais da saúde, segurança, educação e assistência social que atuam na Rede de Proteção à Mulher.

O objetivo é formar facilitadores que trabalham com grupos de homens autores de violência contra mulheres, a partir de metodologias reflexivas previstas em normas nacionais e internacionais. A capacitação integra as ações do Judiciário acreano em cumprimento à Lei Maria da Penha e às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Durante a solenidade, o desembargador Júnior Alberto destacou o compromisso do TJAC em expandir programas de responsabilização de agressores. Já a juíza Evelin Bueno reforçou a importância da formação para a construção de uma cultura de paz. O professor Adriano Beiras, responsável pela formação, apresentou conceitos teóricos sobre violência, masculinidades e práticas reflexivas.

