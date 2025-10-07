Por William Klismann Liberato Azevedo

TJAC – O presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Laudivon Nogueira, publicou a Portaria n.º 4.746/2025, que regulamenta o Governo Digital no Judiciário acreano. A medida, divulgada no Diário da Justiça, busca modernizar os serviços e torná-los mais acessíveis.

O foco é simplificar processos, inovar e garantir que a digitalização chegue também às comunidades de baixa renda e às áreas rurais. A portaria mantém o atendimento presencial, mas amplia e aprimora os canais digitais.

A Secretaria de Governança e Gestão Estratégica (Segov) será responsável por acompanhar o desempenho dos serviços e propor novas soluções tecnológicas. Todos os serviços estarão disponíveis na página da Carta de Serviços ao Cidadão, seguindo as regras da LGPD e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

_________________