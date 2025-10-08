Resumo:

A Prefeitura de Bujari lançou o Programa Abrindo Portas para o Primeiro Emprego, viabilizado por emenda do deputado estadual Edvaldo Magalhães

O programa selecionou 37 estudantes do 3º ano do ensino médio, da zona urbana e rural, que vão atuar em secretarias, escolas e órgãos municipais. O prefeito João Edvaldo Teles de Lima, o Padeiro, destacou que a iniciativa garante a primeira experiência profissional da juventude local. Já o deputado Edvaldo Magalhães reforçou o compromisso de investir no futuro dos jovens.

A Secretaria de Planejamento vai acompanhar os bolsistas com relatórios periódicos e vínculo direto à frequência escolar. O lançamento contou com secretários, vereadores, diretores de escolas, familiares e lideranças locais, reforçando o compromisso da Prefeitura em gerar oportunidades e preparar os jovens para o futuro.

