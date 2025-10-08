Por Pedro Rafael Vilela

EBC – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta quarta-feira (8) a decisão da Câmara de retirar de pauta a Medida Provisória 1303/2025, que previa taxar rendimentos de investimentos e apostas esportivas. Com a retirada, a MP perdeu validade.

“Essa decisão não é uma derrota do governo, é do povo brasileiro”, escreveu Lula em rede social. Segundo ele, a medida buscava cobrar a parte justa de quem mais ganha e garantir equilíbrio fiscal.

O revés, afirma o presidente, foi impulsionado por interesses da oposição e de partidos de centro, que tentam limitar recursos para políticas públicas e programas sociais. A MP, considerada essencial para as contas de 2026, poderia elevar a arrecadação em R$ 20,8 bilhões e reduzir despesas em mais de R$ 10 bilhões.

Mesmo após negociações que excluíram bets e aplicações em Letras de Crédito do Agronegócio, Imobiliário e de Desenvolvimento, a medida não avançou. Na votação que retirou a MP, 251 deputados foram favoráveis e 193 contrários ao pedido da oposição.

Ministros do governo, como Fernando Haddad e Gleisi Hoffmann, ressaltaram que o bloqueio atende interesses da minoria rica que não quer contribuir, prejudicando recursos destinados à população.

