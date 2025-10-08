É isso.
Parte significativa desse Congresso é inimiga mesmo do povo.
Dos trabalhadores, dos assalariados, que pagam até 27.5% de impostos…
Na tarde-noite de hoje, em Brasília, a câmara dos deputados, o Centrão e bolsonaristas comemoraram a derrota do governo…
Derrota do governo, não!…
Derrota do povo, que vai continuar vendo bancos, fintechs(bancos sem fiscalização devida) e as Bets(casas de apostas) seguirem livre de pagar os devidos impostos ao país.
Vejam como são esses deputados…
Comemoram que os ricos não paguem os impostos devidos.
Como votou a bancada do 7 a 1?(a bancada do Acre)…
Exceto a deputada Meire Serafim, que votou corretamente Não, os outros seis (Totonha Lúcia, PM Ulisses, Eduardo Veloso, Roberto Duarte, Zé Adriano(suplente de Gehlen) e Barbary, votaram SIM para favorecer os bancos, as fintechs e as Bets…
‘Parabéns’ a você trabalhador, assalariado, desempregado, que votou nesses sujeitos…eles não estão nem aí pra você!
A deputada Socorro Nery não aparece na lista de votação… Consta como ‘ausente’.
(…)
A taxação que o governo queria para arrecadar R$ 20 Bilhões(na verdade R$ 35 Bi)
A proposta uniformizava em 18% a alíquota de Imposto de Renda cobrada sobre rendimentos de aplicações financeiras — incluindo os ativos virtuais, como as criptomoedas.
Também elevava, de 9% para 15%, a cobrança da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) para instituições de pagamento, as fintechs.
O governo queria ampliar a tributação geral de 12% para 18% sobre a arrecadação das bets.
(…)
É a luta política no Congresso brasileiro que você, eleitor, tem que prestar atenção.
A bancada do 7 a 1, a do Acre, novamente, a maioria se posiciona contra o povo…
Pense como foi o seu voto na eleição passada e reflita bem como será o próximo voto em 2026.
Essa bancada do 7 a 1 não pode voltar a Brasília.
Ela não representa o povo do Acre.
Ela apenas se representa.
J R Braña B.
(…)