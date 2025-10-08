A bola volta a rolar no estádio Cruzeirão neste sábado, 11, às 18h, com a abertura da 3ª edição da Copa de Futebol Master Rei Pelé, organizada pela Diretoria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O jogo de estreia será entre Atlético Moa e Clube dos 40.

A competição reúne atletas veteranos a partir dos 40 anos e já virou tradição no calendário esportivo local. Este ano, o torneio traz 19 equipes, sendo seis da zona rural, reforçando a participação das comunidades do interior.

___________________