‘Prezado Prefeito Gerlen Diniz,

É com grande satisfação que comunico a Vossa Excelência, ilustre Prefeito e estimado amigo, o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 1.382.093,00, referente ao Convênio nº 942475 /2023, firmado com o Calha Norte e a Prefeitura de Sena Madureira, para pavimentação em blocos, execução de drenagem e calçadas em Sena Madureira.

Ressalto que essa verba foi viabilizada pelo saudoso Flaviano Melo, no valor total de R$ 6.910.467,00 e com o meu apoio, conseguimos avançar na liberação do pagamento, garantindo mais infraestrutura para nossa querida Sena Madureira.

Aproveito a oportunidade para solicitar a gentileza de Vossa Excelência em compartilhar essa boa notícia com os demais amigos.

Atenciosamente,

Senador Sérgio Petecão

(PSD/AC)’

(…)